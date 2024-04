"Micul de la mare": 100 de grame, 22 de lei

Multi romani se pregatesc sa petreaca zilele libere pe Litoralul romanesc, in minivacanta de 1 Mai. Turistii care vor sa se bucure pe deplin de deliciile pescaresti trebuie sa isi pregateasca un buget consistent, pentru ca preturile sunt ceva mai piperate in sezonul estival 2024.Hamsiile, una dintre delicatesele de pe litoral, vor avea un pret mai ridicat in acest sezon.Daca in trecut puteai savura o portie cu mujdei pe plaja cu doar 10 lei, acum te poti bucura de ele numai daca esti dispus ... citește toată știrea