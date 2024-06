Miliardele electorale pentru Facebook: an top 10 bani cheltuiti, doua locuri sunt ale Brasovului

Campania electorala pentru alegerile locale si europarlamentare a ajuns la final, iar politicienii au investit sume impresionante in reclamele pe Facebook. De aceasta data, partidele au preferat sa investeasca in promovarea unor candidati decat in promovarea partidului sau a programului electoral. Doar cateva partide mici au avut strategii diferite, in timp ce principalii candidati si-au promovat propriile mesaje.Intr-un top 10 al banilor platiti catre Facebook in campania electorala (30 de ... citește toată știrea