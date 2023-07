Microintreprinderile din Regiunea Centru au la dispozitie fonduri europene in valoare de peste 27 de milioane de euro pe care le pot accesa in perioada urmatoare. Camera de Comert si Industrie (CCI) Brasov a lansat in consultare publica Ghidul Solicitantului aferent Programului Regional Centru 2021-2027 "O regiune competitiva prin inovare si intreprinderi dinamice pentru o economie inteligenta" - Actiunea 4 "Cresterea IMM prin investitii, modernizare industriala, avans tehnologic si o economie ... citeste toata stirea