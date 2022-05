Ministerul de Finante vrea cresterea voluntara a salariului minim cu 200 de lei, fara ca aceasta sa fie impozitata

Salariul minim pe economie ar putea fi crescut, voluntar, de catre angajatori, cu 200 de lei pe luna, fara ca suma sa fie impozitata suplimentar.Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ pentru crestere voluntara a salariului minim pe economie si scutirea de taxe pentru angajatorii care ofera in plus aceasta suma de bani.Masura face parte din programul guvernamental "Sprijin pentru Romania".Astfel, este propusa neimpozitarea si neincluderea in baza de calcul al contributiilor ... citeste toata stirea