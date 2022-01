Ministerul Mediului, interesat de proiectul ecoinsulelor din Brasov. Prin oras, Tanczos Barna a folosit transportul in comun

Pe langa participarea la conferinta de finalizare a proiectului "Life + (privind managementul speciei urs in Romania) si la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a avut in 27 ianuarie si o intalnire cu primarul Brasovului, Allen Coliban, la care a participat Ionut Banciu, dar si viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu.In timpul vizitei din municipiul Brasov, ministrul a folosit transportul in ... citeste toata stirea