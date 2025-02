Ministerul Muncii modifica regulile pentru angajarea romanilor in strainatate

Ministerul Muncii modifica normele de aplicare ale Legii 156/2000, care vizeaza protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, inclusiv privind costurile de cazare si transport al acestora.Proiectul stabileste, inainte de toate, o clarificare in ceea ce priveste notiunea de munca in strainatate, referindu-se expres la statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Economic European, Confederatia Elvetiana si orice alt stat membru al Organizatiei Internationale a Muncii, in contextul ... citește toată știrea