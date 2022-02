Ministrul Agriculturii: Alimentele nu vor fi rationalizate

Guvernul nu a luat niciodata in calcul rationalizarea alimentelor, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, care precizeaza ca se analizeaza totodata solutii pentru cresterea preturilor la alimentele de baza. "Alimentele nu vor fi rationalizate, ca sa eliminam si aceasta zona in care unii care nu cunosc agricultura Romaniei si capacitatea fermierilor romani de a produce speculeaza. Deci nu s-a luat niciodata in calcul rationalizarea alimentelor, sa ajungem ca pe vremurile de dinainte, ... citeste toata stirea