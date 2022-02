Ministrul Agriculturii: Este exagerata informatia potrivit careia in aprilie explodeaza preturile la alimente

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, nu este de acord cu prognozele specialistilor care sustin ca luna aprilie ar putea aduce o crestere semnificativa a preturilor la alimente, din moment ce s-ar inregistra si o crestere a inflatiei in Romania.Ministrul Agriculturii spune ca in prezente nu exista niciun factor care sa indice acest lucru, cu atat mai mult cu cat luna aprilie nu este una in care se culeg roadele agricole."In primul rand, nu stiu, cred ca este un pic exagerata acea ... citeste toata stirea