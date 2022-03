Ministrul Apararii: Vom produce blindate, drone si mini-submarine in Romania"

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat marti, 29 martie, ca industria de aparare din Romania va produce drone militare si mini-submarine in urmatorii ani. Acesta nu a dat insa detalii despre contractele in cadrul carora vor fi construite achipamentele militare."Conteaza capacitatea industriei noastre de aparare, ar fi important sa producem in Romania echipamente militare. Am discutat cu multi ministri din UE despre constructia in Romania a unor elemente din domeniul munitiilor, prin ... citeste toata stirea