Ministrul de Finante: Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an

Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este "exclus" ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an, chiar daca suntem intr-o "situatie complicata".Adrian Caciu a anuntat ca in acest an nu vor creste taxele si impozitele si, chiar daca situatia economico-sociala este dificila, Guvernul "nu va lasa pe nimeni in urma"."Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. Suntem intr-o situatie complicata", a afirmat, luni, ministrul Finantelor, potrivit News.ro.El a spus ... citeste toata stirea