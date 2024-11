Ministrul Economiei da asigurari ca in 2025 nu vor creste taxele

Taxele nu vor creste in 2025, asigura ministrul Economiei, care motiveaza ca "nu are logica economica sa se intample asa ceva".Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea (PSD), a declarat, joi, la Alba Iulia, ca nu vor creste taxele in 2025, transmite Agerpres."Eu cred ca cel mai important lucru care trebuie spus este ca anul viitor nu vor creste taxele. Si nu vor creste pentru ca nu au nici o logica, nici o logica economica, sa creasca, de exemplu, TVA-ul - ... citește toată știrea