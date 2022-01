Ministrul Energiei a anuntat noile masuri in criza facturilor la electricitate si gaze naturale

Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a vorbit marti, la B1 TV, despre solutiile gasite de coalitia de guvernare in criza facturilor la energie si gaze naturale."Luni am avut o discutie foarte buna in coalitie. Practic am ajuns la un acord pe modificarea la legea plafonarii. Modificarile sunt urmatoarele: la energie electrica, pentru clientii casnici care consuma mai mult decat plafonul de 500 kw vor plati 80 de bani / kw (pret mai mic decat 1 leu, cum era inainte), iar pentru cei care ... citeste toata stirea