Ministrul Finantelor anunta continuarea programului Noua Casa si in 2022

Programul Noua Casa va continua si in acest an, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu, care a precizat ca a semnat documentele necesare.Adrian Caciu a spus ca plafonul alocat in acest an se va mentine in prima faza, la nivelul de anul trecut, dar a precizat ca suma alocata poate fi suplimentata."Astazi am semnat si continuarea programului 'Noua Casa', acordarea plafonului pe acest an, care se va mentine la nivelul de anul trecut in prima faza si, in functie de evolutia ... citeste toata stirea