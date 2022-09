Ministrul Finantelor spune ca pensiile vor creste in 2023, cu mai mult de 5%

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat joi, ca pensiile vor creste in 2023 cu peste 5%. El a precizat ca "exista spatiu si mai exista si necesitate" pentru majorarea pensiilor anul viitor. Totodata, a adaugat ca decizia finala va fi luata in Coalitie.Ministrul Finantelor a dat asigurari, joi, ca pensiile in 2023 vor creste cu mai mult de 5 la suta. Procentul care era prevazut de lege pentru 2021.Acesta aduce argumente si spune ca inflatia este de 15 la suta acum si este nevoie de o ... citeste toata stirea