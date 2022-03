Ministrul Mediului: Repornim centralele pe carbune

Romania va trebui sa reporneasca, in regim de forta majora si cu caracter temporar, si centralele termice pe baza de carbune, considera ministrul Mediului, Tanczos Barna."Dincolo de distrugerile provocate de razboi, Europa se afla si intr-o criza energetica. Toate statele europene cauta solutii pentru reducerea dependentei la importurile de gaze si titei din Rusia. In acest context Romania va trebui sa faca pasi concreti, rationali in directia asigurarii independentei energetice. Identificam ... citeste toata stirea