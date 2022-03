Ministrul Muncii: Nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ramane in vigoare kurzarbeit

Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.Ministrul de resort, Marius Budai a precizat marti ce schimbari aduce pe piata muncii ridicarea starii de alerta.Acesta sustine ca nu se va mai acorda somaj tehnic, dar ca ramane in vigoare kurzarbeit, inca 3 luni."Ridicarea starii de alerta aduce schimbari si in domeniul gestionat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale! Astfel, nu se va mai acorda ... citeste toata stirea