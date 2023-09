Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca Romania doreste sa ceara despagubiri pentru pierderile transportatorilor din cauza ca tara noastrea nu a intrat in Schengen, fiindca Austria s-a opus aderarii, si a mentionat ca impactul financiar pentru acest lucru este de 2% din PIB."Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor nationale din zona respectiva. Daca ... citeste toata stirea