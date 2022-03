Ministrul Transporturilor ameninta cu rezilierea contractelor

Sorin Grindeanu (foto), ministrul Transporturilor, a declarat ieri ca a fost creat cadrul legislativ care sa permita statutului sa raspunda la "santajul" constructorilor. De acum, potrivit acestuia, rezilierea contractelor nu va mai intarzia cu anii continuarea lucrarilor. "In urma cu 10 zile am schimbat cadrul legislativ pe zona de achizitii publice pentru ca am vazut in ultimii 15 ani cum ne-am "desfasurat" si cat de multa infrastructura rutiera si feroviara avem sau mai degraba nu avem. Este ... citeste toata stirea