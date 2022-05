Modelul calitatii invatamantului elvetian, preluat si de Brasov

Dupa modelul german al scolilor duale, Primaria Brasov are in plan sa preia si modelul invatamantului profesional din Elvetia. Astfel, vineri, 27 mai, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca municipalitatea brasoveana are in plan sa incheie un parteneriat in acest sens cu Ambasada Elvetiei in Romania, iar in perioada urmatoare, Executivul va supune Consiliului Local aprobarea acestui document.Anuntul a fost facut dupa ce edilul brasovean a avut o serie de discutii cu ambasadorul ... citeste toata stirea