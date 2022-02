"Modelul Raiffeisen Bank, banca fara casierii, ar putea fi curand urmat de BCR si BRD"

Constantin Paraschiv, presedintele Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci (FSAB), a declarat pentru Economica.net ca Federatia se afla in negocieri pentru contractul colectiv de munca la nivel de ramura. Deoarece sindicatele se asteapta ca in curand modelul Raiffeisen Bank, banca fara casierii, sa fie urmat si de BCR si BRD, cerintele bancherilor catre patronate iau in calcul si acest fapt."Ne asteptam sa urmeze restructurari in randul bancilor. Parerea noastra este ca programul de ... citeste toata stirea