Modernizarea Garii Brasov se desfasoara in ritm alert

Lucrarile de modernizare in statia CF Brasov, parte a santierului de reabilitare a caii ferate Brasov-Sighisoara, se desfasoara in ritm alert, noteaza Club Feroviar.Au fost demontate liniile de la peroanele 1 si 2, iar peronul 3 este inchis. Din aceasta cauza, din tunelul care supratraverseaza liniile de cale ferata nu se mai poate urca pe peronul care deserveste liniile 2 si 3, iar pe peronul 1 este permis accesul doar la restaurantele de acolo. In conditiile in care liniile 1, 2 si 3 sunt ... citește toată știrea