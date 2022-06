Modificari la Legea Energiei

Vicepresedintele Comisiei pentru industrii si servicii, deputatul USR Cristina Pruna (foto), anunta ca a reusit sa introduca doua modificari importante in Legea Energiei care aduc mai multa transparenta in activitatea ANRE. Astfel, comparatorul de tarife ar putea fi integrat in site-urile de stiri. Concret, ANRE va trebui sa publice lunar datele referitoare la tranzactiile de pe piata in mod transparent si va pune la dispozitia oricaror parti interesate aplicatia privind comparatorul de tarife. ... citeste toata stirea