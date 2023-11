Modificarile fiscale au intrat in vigoare din 11 noiembrie, iar ordonanta a aparut vineri noaptea in Monitorul Oficial.Guvernul Ciolacu a modificat Legea noilor taxe (L296/2023) in privinta plafoanelor de numerar, in sensul ca a revenit la situatia anterioara. Totusi, sunt unele exceptii care se aplica de sambata - 11 noiembrie.Schimbarile din noua OUG aduce noi reguli in Legea 296/2023 in privinta plafoanelor de numerar, iar unele prevederi se aplica de sambata - 11 noiembrie.Noua OUG ... citeste toata stirea