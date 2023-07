Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 100 de ani de la nasterea Reginei Ana, informeaza Banca centrala.Aversul monedei prezinta castelul Savarsin, inscriptia "ROMANIA" in arc de cerc, stema Romaniei, valoarea nominala "10 LEI" si anul de emisiune "2023".Reversul monedei prezinta portretul si monograma Reginei Ana si inscriptiile "REGINA ANA" si "100 DE ANI DE LA NASTERE".Monedele din argint vor fi ambalate in capsule de metacrilat ... citeste toata stirea