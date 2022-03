Motorina, o noua scumpire in benzinariile din Brasov: intre 5 si 10 bani/litru. Benzina a ramas la pretul de saptamana trecuta

Dupa scumpirea de 5 bani aplicata marti, 22 martie, de Petrom, pretul motorinei are partea de o noua "indexare", de aceasta cu 5 - 10 bani, in functie de benzinarie. Astfel, OMV-Petrom a adaugat 10 bani in plus la pretul per litru care a ajuns miercuri, 23 martie, la 8,09 lei in benzinariile Petrom, iar in statiile OMV din municipiul Brasov, pretul se situeaza intre 8,34 lei/litru si 8,39 lei/litru, fata de 8,24 - 8,29 lei/litru, ieri.Cea mai ieftina motorina in Brasov este in benzinariile ... citeste toata stirea