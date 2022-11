Mulg vacile cu roboti

Pentru ca au intampinat probleme in ceea ce priveste forta de munca, familia Guseila din Fagaras, care detine sute de oi si vaci, a luat decizia de a apela la roboti de muls vacile. Aceasta tehnologie a inlocuit peste jumatate din treaba personalului care este din ce in ce mai greu de gasit. Investitiile merg in continuare in aceasta directie, pentru a reduce la maximum dependenta de capitalul uman."Deocamdata, ferma noastra se bazeaza mai mult pe o agricultura conventionala. Folosim roboti ... citeste toata stirea