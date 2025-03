Municipiul Brasov, partener in proiectul trenului metropolitan. 9.420.000 lei, contributia in etapa de implementare

Asociatia de Transport Metropolitan Brasov, Consiliul Judetean Brasov, Primaria Brasov, mai multe primarii din judetul nostru, dar si Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe vor fi partenere in proiectul trenului metropolitan, pentru care va fi depusa o cerere de finantare nerambursabila, prin Programul Transport 2021 - 2027.Cererea de finantare urmeaza a fi depusa in cursul acestui an, iar Primaria Brasov a inceput demersurile pentru pregatirea dosarului de finantare. Astfel, in ... citește toată știrea