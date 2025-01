Municipiul Brasov se retrage din Fin-Eco. Motivul: operatorul nu a platit dividendele in anii 2020 si 2022

Municipiul Brasov nu va mai fi actionar la SC Fin - Eco SA (firma care administreaza depozitul ecologic de deseuri de la Sacele), decizia in acest sens urmand sa fie votata de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen din 30 ianuarie.Conform proiectului de hotarare, din anul 2004, Municipiul Brasov are 5,36% din actiunile operatorului de deseuri.In referatul de specialitate aferent proiectului de hotarare se mentioneaza ca decizia de retragere este propusa aprobarii Consiliului Local Brasov ... citește toată știrea