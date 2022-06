N-ai angajat, ramai fara firma

Reforma fiscala va schimba modul in care vor fi taxate microintreprinderile, iar firmele mici, fara angajati, ar putea fi obligate sa faca angajari.Potrivit unor date obtinute de Antena 3, din Ministerul de Finante, in Romania exista 620.000 de micro-intreprinderi, iar 260.000 de ele dintre ele n-au niciun angajat. Tocmai la aceste date se uita coalitia de guvernare in acest moment si au pus pe masa coalitiei un scenariu foarte clar, si anume: daca aceste firme ar avea 1 - 3 angajati, atunci ... citeste toata stirea