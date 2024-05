N-am facut nimic, dar mai facem inca doua. Primaria Brasov pregateste noi studii pentru trasee pentru biciclete

Chiar daca pana acum nu au fost incepute nici macar proiectele de amenajare a unor trasee pentru biciclisti pentru care municipalitatea brasoveana a obtinut bani europeni inca din anul 2020, Primaria Brasov pregateste noi investitii. Astfel, municipalitatea are in plan sa amenajeze piste pentru biciclisti, dar si pentru utilizatorii de trotinete sub Tampa, pana la Magazinul Star (unde este, deja, o zona pietonala), dar si pe tronsonul Alexandru Ioan Cuza - Avram Iancu. Deocamdata, cele doua noi ... citește toată știrea