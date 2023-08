Compania UPRUC-CTR, producator de fitinguri de sudura si vase sub presiune din otel din Fagaras, estimeaza ca 81% din veniturile din 2023 vor fi generate din vanzarile pe piete externe, preponderent pe piata germana, dupa ce a incheiat 2022 cu afaceri totale de 11,7 milioane lei, in crestere cu 27%."Pentru a furniza materiale pe piata germana a fitingurilor si vaselor sub presiune, trebuie sa raspundem nevoilor partenerilor nostri internationali care sunt calitatea, tehnicitatea, ... citeste toata stirea