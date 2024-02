In 2017, fostul viceprimar al Brasovului in mandatul 2000 - 2004, Ion Ionita, a demarat un proiect imobiliar in zona Bartolomeu, pe strada Caramidariei. Proiectul viza constructia a 22 de case in cadrul unui ansamblu rezidential pe fost platforma industriala "Scala".Acum, companiile dezvoltatoare, Floradi Invest si Scala Constructii, ambele controlate de familia Ionita, au reluat demersurile birocratice pentru a construi noi case de tip duplex. Astfel, in ultima sedinta a Comisiei de ... citeste toata stirea