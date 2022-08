"Ne-a dat Dumnezeu gaze"

Cea mai noua masura luata de Comisia Europeana in cazul unei crize a gazelor in UE este reducerea cu 15% a consumului de gaze naturale, lucru care a starnit ingrijorare si in randul cetatenilor romani. In acest sens, premierul Nicolae Ciuca si ministrul Energiei, Virgil Popescu, au tinut sa-i calmeze, spunand ca nu exista posibilitatea ca Romania sa fie afectata de aceasta decizie.Ministrul Energiei a tinut sa precizeze ca toti consumatorii protejati, printre care si cei casnici, urmeaza sa ... citeste toata stirea