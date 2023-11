Compania de dezvoltare imobiliara Rock Development Holding va investi 70 milioane euro in dezvoltarea primului proiect hotelier de cinci stele din Poiana Brasov."Vorbim de doua proiecte aici - un hotel de cinci stele si un branded residence, operat de acelasi brand international. Noi suntem in negocieri cu astfel de nume si vrem sa aducem un operator de top. Targetul nostru este sa avem 70.000 de turisti gazduiti in facilitatile noastre, iar dintre acestia 50% sau peste sa fie turisti straini. ... citeste toata stirea