Ne "invartim in cerc" cu autostrada Comarnic - Brasov

Proiectul autostrazii Comarnic - Brasov s-ar putea intoarce in punctul in care s-a blocat de mai multe ori: finantarea prin parteneriat public-privat (PPP). Practic, dupa patru incercari nereusite de a realiza investitia prin aceasta schema de finantare, joi seara (18 august), la Sinaia, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a readus in discutie aceasta varianta.Nici in PNRR, nici cu alte fonduri UE"Aceasta este o problema care nu s-a rezolvat timp de 30 de ani. In momentul de fata, autostrada ... citeste toata stirea