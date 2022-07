Negru pe alb: Ce ne pregateste Guvernul

Ministerul Finantelor Publice a pus, luni, 4 iulie, in dezbatere publica, principalele schimbari fiscale care vor avea loc incepand cu 1 ianuarie 2023. Printre acestea se numara: creste impozitul pe dividende de la 5% la 8%, scade plafonul pentru microintreprinderi de la un milion de euro la 500.000 de euro, scade plafonul pana la care se acorda facilitatile fiscale in constructii, sectorul agricol si in industria alimentara, scade de patru ori plafonul pentru trecerea de la norma de venit la ... citeste toata stirea