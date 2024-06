Nici Grindeanu nu stie cand se termina Sighisoara - Brasov

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat, la o vizita in Alba, ca pana la sfarsitul acestui an se va putea circula cu trenul intre Curtici si Sighisoara cu viteza de 160 kilometri la ora. In ceea ce priveste tronsonul dintre Sighisoara si Brasov, Sorin Grindeanu a evitat sa avanseze un termen privind finalizarea. "Acolo au inceput acele sapaturi la cele doua tunele intre Cata si Apata. Au fost aduse cele doua TBM-uri, acele masinarii mari care ... citește toată știrea