Nici macar la nivel de discutie: reducerea accizei sau plafonarea preturilor la carburanti

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, marti, 14 iunie, ca nu s-a discutat inca in discutie, nici in coalitia de guvernare, nici in Guvern, plafonarea pretului sau reducerea accizei la carburant. "Nu trebuie sa preluam niciun model. Chestia asta nu merge, ca noi preluam un model din Ungaria, din Polonia, din Marea Britanie sau din Statele Unite. Trebuie sa vezi cum functioneaza economia ta si orice plafonare inseamna ca tu, statul, trebuie sa platesti diferenta la pompa la cel care ... citeste toata stirea