Nicolae Ciuca, despre cresterea pensiilor: Nu vom avea astfel de enunturi pana cand nu vom avea pe masa proiectul de buget pe anul 2023

Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca o decizie privind eventuala majorare a pensiilor ar putea fi luata in calcul dupa elaborarea proiectului de buget pentru anul 2023.Nicolae Ciuca a declarat, miercuri seara, intrebat cu ce procent ar trebui majorate pensiile, ca nu va fi inaintat un procent pana in momentul in care nu vor fi cifrele pe masa si proiectul de buget pe anul viitor, relateaza News.ro.Referitor la propunerea lui Rares Bogdan de marire a pensiilor cu 16% si remarcile acestuia ... citeste toata stirea