Nicolae Ciuca: Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca plafonarea si compensarea preturilor la energie se vor aplica in continuare.In cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientiei energetice si implementarea proiectelor de infrastructura in energie, premierul Nicolae Ciuca, a informat ca masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei.In cadrul reuniunii s-a discutat despre masurile de ... citeste toata stirea