Noi obligatii pentru magazine din octombrie

Noi obligatii pentru toti comerciantii intra in vigoare la 11 octombrie, acestia fiind obligati sa plaseze etichete speciale in dreptul produselor care au gramaj mai mic, dar pret neschimbat.Ordinul stabileste obligatia tuturor operatorilor economici, inclusiv supermarketuri, de a informa consumatorii complet, corect si precis cu privire la modificarea cantitatilor de produs avand prezentarea, ambalajul, forma (fara a ne limita) identice, chiar in conditiile mentinerii aceluiasi pret. ... citește toată știrea