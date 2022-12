Noi titluri de stat pentru populatie, disponibile pana pe 19 decembrie

Ministerul Finantelor a reluat emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti o noua oferta.Pana in 19 decembrie, de la Trezorerie sau Posta, ae pot astfel cumpara titluri de stat cu maturitati de un an sau de 3 ani, cu dobanzi pentru lei de 7,65% la 1 an, respectiv 8% pentru 2 ani, sau cu dobanzi pentru euro de 2,7%, respectiv 3,7%.Aceasta este a 10-a oferta de acest tip derulata de Ministerul Finantelor incepand cu iulie 2020. ... citeste toata stirea