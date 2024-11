Noii brasoveni: 1.600 vin din Nepal, 1.000 din India, 800 din Sri Lanka

La Brasov locuiesc, cu forme legale, peste 6.000 de imigranti, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari. Cei mai multi peste 4.500, sunt barbati, iar doar 300 dintre acestia au sedere permanenta. 4.400 dintre ei sunt angajati in tara noastra.Mahesh si Hasit lucreaza la Brasov ca bucatari, in incinta unui complex comercial. Sunt prieteni din copilarie si au ajuns in tara noastra din Sri Lanka. "Muncesc si locuiesc in Romania de 6 ani. Imi place tot ce-mi ofera orasul Brasov. Stau in ... citește toată știrea