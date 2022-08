Noile impozite locale pe cladiri ar putea fi amanate. Ciuca: Analizam in coalitie sa prorogam termenul

Noul sistem de impozitare a cladirilor, introdus in modificarile Codului Fiscal, ar putea intra in vigoare abia din 2024. Primarii i-au cerut premierului Ciuca mai mult timp.Premierul Nicolae Ciuca a anuntat marti, ca liderii coalitiei de guvernare discuta amanarea noului mecanism de calcul al taxelor si impozitelor locale pe cladiri, prevazute in Codul Fiscal.Nicolae Ciuca a spus ca primarii au avertizat ca nu exista timpul necesar pentru corelarea normelor de aplicare a acestor prevederi ... citeste toata stirea