Noile masuri fiscale asumate de Guvern si adoptate in Parlament au fost declarate constitutionale urmand sa devina lege cand vor fi promulgate de presedintele Klaus Iohannis.Noile masuri fiscale vor intra in vigoare in doua etape: de la 1 noiembrie si de la 1 ianuarie 2024, cele care tin de modificarile cotei TVA, intrucat Codul Fiscal prevedea un termen de sase luni de la intrarea acestora in vigoare si aplicarea lor efectiva, transmite Antena3.ro.Astfel, modificarile care intra in vigoare ... citeste toata stirea