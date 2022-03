Timp de inca un an, pana la 31 martie 2023, preturile finale la energie electrica si gaze vor fi plafonate, conform unei Ordonante de Urgenta publicata in Monitorul Oficial. Acestea vor intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2022.Practic, de la 1 aprilie, noile plafoane cresc putin fata de cele care erau in vigoare de la 1 noiembrie.Care va fi pretul la energie electrica de la 1 aprilie ... citeste toata stirea