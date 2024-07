Noile tuneluri de pe linia ferata dintre Brasov si Sighisoara au termen de finalizare anul 2026

Cele mai lungi tuneluri feroviare care strabat Carpatii vor fi gata in 2026, potrivit anuntului constructorului grec, care are in derulare sapaturile pentru tunelul de la Ormenis, parte din modernizarea caii ferate dintre Brasov si Sighisoara. Lucrarile au demarat in luna martieCand va fi gata modernizarea caii ferate Brasov-Sighisoara, trenurile vor putea circula cu 160 de kilometri pe ora, iar timpul parcurs se va scurta de la 3 ore cat se face in ... citește toată știrea