Notificari - 20 februarie 2024

Subscrisa, CII Bota Anamaria, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului nr. 18, jud. Cluj, CIF 27999502, Nr. Matricol 1B4891, in calitate de lichidator judiciar NOTIFICA Intrarea in faliment in procedura simplificata a debitoarei CONSTRUCT MODROM SRL, cu sediul in Rasnov, Cv.I.S.R., Bloc I2, scara B, ap. 11, jud. Brasov, J8/986/2008, CUI 23671978, prin Hotararea nr. 99/2024 pronuntata de Tribunalul Brasov la data de 15.02.2024 in dosarul 1201/62/2023. Termenul limita ... citește toată știrea