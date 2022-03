Programul Noua Casa va continua si in acest an cu un nou plafon si cu noi conditii pentru beneficiari.Guvernul a aprobat miercuri continuarea programului Noua Casa si asigurarea unui plafon de garantare pentru acest an in valoare de 1,5 miliarde de lei.De asemenea, noul act normativ vine si cu o modificare: Beneficiarii vor avea obligatia sa incheie polite de asigurare ... citeste toata stirea