Programul guvernamental Noua Casa continua si in 2022, a declarat vineri ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Astazi am semnat continuarea programului Prima Casa (Noua Casa, n.red.). Alocarea se va mentine in prima faza la nivelul de anul trecut (2 miliarde de lei, n.r.)", a mentionat Caciu, potrivit ... citeste toata stirea